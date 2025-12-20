Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City 300 Milyon Euro'ya Koşuyor: Hull, Play Off Potasında

Premier Lig'in kıyasıya rekabeti sürerken Avrupa'da birçok ligden daha heyecanlı olan Championship'te de büyük rekabet devam ediyor.

Bu sezon Sergej Jakirovic ile büyük bir çıkış yakalayan Hull City de Championship'in en dikkat çekici takımlarından biri olmayı başardı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City bu sezon meşhur '300 milyon Euro'luk maçı' oynamaya hayli hevesli.

Play Off potasına giren Hull City güçlü futboluyla ciddi favoriler arasında gösteriliyor.