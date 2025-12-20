onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City 300 Milyon Euro'ya Koşuyor: Hull, Play Off Potasında

Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City 300 Milyon Euro'ya Koşuyor: Hull, Play Off Potasında

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2025 - 21:52

Premier Lig'in kıyasıya rekabeti sürerken Avrupa'da birçok ligden daha heyecanlı olan Championship'te de büyük rekabet devam ediyor. 

Bu sezon Sergej Jakirovic ile büyük bir çıkış yakalayan Hull City de Championship'in en dikkat çekici takımlarından biri olmayı başardı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City bu sezon meşhur '300 milyon Euro'luk maçı' oynamaya hayli hevesli. 

Play Off potasına giren Hull City güçlü futboluyla ciddi favoriler arasında gösteriliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kritik maçta 3 puan tek golle geldi.

Kritik maçta 3 puan tek golle geldi.

Evinde West Brom'u ağırlayan Hull City üç puanı tek golle aldı. 45+7'de Oli McBurnie'nin ayağından bulduğu golü korumayı başaran Hull aldığı üç puanla puanını toplamda 37'ye çıkardı ve Play Off potasında kendine yer buldu.

İlk ikinin direkt çıktığı ligde 3,4,5 ve 6.sıradaki takımlar Play Off oynayarak üst lige çıkmaya çalışıyor.

Adım adım 300 milyon Euro'luk maça...

Adım adım 300 milyon Euro'luk maça...

Championship Play Off final maçı literatürde 'en pahalı' maç olarak geçiyor. Çünkü kazanan takım Premier Lig'e çıkmanın yanında 300 milyon Euro'luk bir 'yükselme parasının' da sahibi oluyor. 

Hull City, Premier Lig'e yükselmesi halinde bu dev ödülü de kasasına koyacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın