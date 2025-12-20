Gümüşten 67 Dolarla Yeni Rekor da Geldi: Beklentiler Ne Yönde?
Gümüş, yıl boyunca gösterdiği güçlü yükselişle dikkat çekti. Fiyatlar ilk kez ons başına 67 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gümüş yıl genelinde yüzde 133’lük artışla değerli metaller arasında en iyi performans gösteren varlıklardan biri haline geldi.
Gümüş ve diğer değerli metallere olan ilginin artmasında arz açığı, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve para politikasındaki gevşeme etkili oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), Jerome Powell liderliğinde aralık ayında art arda üçüncü kez faiz indirimine giderek politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 3,50–3,75 bandına çekti.
Elektronik araçtaki gelişmeler gümüşü de yükseltiyor.
ABD'nin gümrük vergisi ihtimali tedirginlik yarattı.
