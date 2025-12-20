onedio
Gümüşten 67 Dolarla Yeni Rekor da Geldi: Beklentiler Ne Yönde?

Gümüşten 67 Dolarla Yeni Rekor da Geldi: Beklentiler Ne Yönde?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2025 - 22:38

Gümüş, yıl boyunca gösterdiği güçlü yükselişle dikkat çekti. Fiyatlar ilk kez ons başına 67 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gümüş yıl genelinde yüzde 133’lük artışla değerli metaller arasında en iyi performans gösteren varlıklardan biri haline geldi.

Gümüş ve diğer değerli metallere olan ilginin artmasında arz açığı, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve para politikasındaki gevşeme etkili oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), Jerome Powell liderliğinde aralık ayında art arda üçüncü kez faiz indirimine giderek politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 3,50–3,75 bandına çekti.

Elektronik araçtaki gelişmeler gümüşü de yükseltiyor.

Elektronik araçtaki gelişmeler gümüşü de yükseltiyor.

Küresel üretime ilişkin zayıf göstergeler, gümüş fiyatlarındaki yükselişi besleyen unsurlar arasında yer alıyor. Silver Institute verilerine göre, 2024’te madencilik üretimindeki gerileme ve geri dönüşüm miktarlarının düşük kalması sonucu piyasada 250 milyon onsu aşan bir arz açığı oluştu. Bu rakam, kurumun bugüne kadar kaydettiği en yüksek açıklar arasında bulunuyor.

Gümüş talebindeki artışta özellikle güneş paneli üretiminde kullanımın yaygınlaşması, elektrikli araç parçaları ve elektronik sektöründeki güçlü ihtiyaç belirleyici oluyor.

Gümüşteki hızlı değer artışı, altınla arasındaki fiyat makasının da daralmasına neden oldu. Son aylarda altın/gümüş rasyosu 80 seviyelerinden 60 bandına kadar geriledi. Uzmanlar, bu oranların geçmişte gümüşün altına kıyasla daha iyi performans sergilediği dönemlerle örtüştüğüne dikkat çekiyor.

ABD'nin gümrük vergisi ihtimali tedirginlik yarattı.

ABD'nin gümrük vergisi ihtimali tedirginlik yarattı.

Özetle; gümüşün altına kıyasla güçlü seyrini sürdürdüğü bu dönemde, ABD’nin gümüşü 2025 Kritik Mineraller Listesi’ne alması piyasalarda belirsizlik yarattı. Henüz gümrük vergisi ya da Section 232 kapsamında bir soruşturma başlatılmasa da, ileride ithalata kısıtlama veya vergi ihtimali bile piyasada tedirginlik oluşturdu. Olası yaptırımların ticaret akışını ve maliyetleri bozabileceği beklentisi, yatırımcıların gümüş stoklamasını artırmasına neden oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
