Gümüşten 67 Dolarla Yeni Rekor da Geldi: Beklentiler Ne Yönde?

Küresel üretime ilişkin zayıf göstergeler, gümüş fiyatlarındaki yükselişi besleyen unsurlar arasında yer alıyor. Silver Institute verilerine göre, 2024’te madencilik üretimindeki gerileme ve geri dönüşüm miktarlarının düşük kalması sonucu piyasada 250 milyon onsu aşan bir arz açığı oluştu. Bu rakam, kurumun bugüne kadar kaydettiği en yüksek açıklar arasında bulunuyor.

Gümüş talebindeki artışta özellikle güneş paneli üretiminde kullanımın yaygınlaşması, elektrikli araç parçaları ve elektronik sektöründeki güçlü ihtiyaç belirleyici oluyor.

Gümüşteki hızlı değer artışı, altınla arasındaki fiyat makasının da daralmasına neden oldu. Son aylarda altın/gümüş rasyosu 80 seviyelerinden 60 bandına kadar geriledi. Uzmanlar, bu oranların geçmişte gümüşün altına kıyasla daha iyi performans sergilediği dönemlerle örtüştüğüne dikkat çekiyor.