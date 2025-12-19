Sevgili İkizler, bugün karşıt burcunda bir Yeni Ay doğuyor! Bu, ikili ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Tabii bu durumda iş ortaklıkların, sözleşmelerin ya da yüz yüze gerçekleşen önemli görüşmelerin bugün belirleyici bir role sahip olabilir.

Günün ana teması ise 'Ben mi, biz mi?' sorusu. Kendi çıkarlarını mı düşünmelisin, yoksa ortak hedeflere mi odaklanmalısın? Bu sorunun cevabı, belki de bugünün en önemli kararını oluşturacak. Yeni Ay'ın enerjisi, seni başkalarının beklentilerini daha net görmeye itiyor. Ancak bu süreçte dikkat etmen gereken bir nokta var: Taviz ile uyum arasındaki ince çizgiyi doğru belirlemek. Bakalım, kendini mi yoksa başkalarını mı memnun edeceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise işler biraz daha hareketli. Yay burcundaki Yeni Ay, yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir. Tanışmalar hızlı, çekim güçlü olabilir; romantik bir rüzgar esiyor. Ancak dikkat! Eğer durumlar netleşmezse, kafa karışıklığına da yol açabilir. Bu nedenle, aşk hayatında da dikkatli adımlar atmanda fayda var. Unutma aşkta her yeni başlangıç, yeni bir maceradır! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…