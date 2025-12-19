Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde karşıt burcundaki Yeni Ay'ın enerjisi yayılıyor. Bu göksel olay, ikili ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar aralıyor. Bu yeni dönemde, iş ortaklıkları, sözleşmeler ya da yüz yüze gerçekleşen önemli görüşmeler bugün belirleyici bir role bürünebilir. Bu durum, hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir.

Günün ana teması ise, 'Ben mi, biz mi?' sorusu üzerine kurulu olabilir. Kendi çıkarlarını mı düşünmelisin, yoksa ortak hedeflere mi odaklanmalısın? Bu sorunun cevabı ise belki de bugünün en önemli kararını oluşturacaktır. Artık taviz ile uyum arasındaki ince çizgiyi doğru belirlemelisin.

Bir yandan başkalarının beklentilerine yönelik adımlar atarken, diğer yandan kendi çıkarlarını da göz ardı etmemen gerekiyor. Kendini mi yoksa başkalarını mı memnun edeceğine karar vermek, bugün senin için önemli bir seçim olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…