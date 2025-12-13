Sevgili İkizler, bugün kariyer evrendeki enerji seviyesi tavan yapmış durumda. Bu enerji, çevren tarafından daha çok fark edilir hale getiriyor. Ancak zirveye doğru tırmanırken, Mars ve Neptün arasındaki kare açı, hedeflerini belirlemeni zorlaştırıyor. Bu sisli hava, patronlarınla veya otorite figürleriyle arandaki iletişimde yanıltıcı bilgilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden, kendini net bir şekilde ifade ettiğinden emin ol.

Tabii aynı zamanda, kariyerinden beklentilerin konusunda da net ve kendinden emin olmalısın. Gelirini artırmak veya terfi etmek gibi belirsiz hedefler yerine; 'Ne kadar para kazansam mutlu olurum?', 'İstediğim pozisyon hangisi?' sorulara yanıt bulabilirsin. Bu sayede Neptün'ün enerjisine rağmen, sisli havanın içinde yolunu bulabilir ve kariyerinle ilgili atacağın adımları netleştirebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars ve Neptün arasındaki kare açının etkisi, partnerinle ilgili idealize ettiğin durumlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşama riskini artırabilir. Acaba, ona dair fazlaca beklentin ve omuzlarına yüklediğin sorumluluk olabilir mi? Öte yandan eğer bekarsan, belki de yüksek statü sahibi biriyle tanışma hayalleri kurabilirsin. Ancak bu kişiye, sunduğu imaj yerine, özüne odaklanman önemli. Gerçekçi olmayan beklentilerden kaçınmak, duygusal dengeni korumanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…