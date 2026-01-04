Sevgili İkizler, bu hafta biraz kafa karışıklığına hazır mısın? İşte sana bir öngörü: Merkür ile Neptün karesinin etkisi altında, zihinsel bir sis perdesiyle karşı karşıya kalabilirsin. Bu, iş hayatında bazı konuları tam olarak netleştiremeyebileceğin anlamına geliyor. İş arkadaşlarınla yapılan toplantılarda, söylenen sözleri yanlış anlama veya aşırı idealize etme eğiliminde olabilirsin. Bu yüzden, duyduğun her şeyi doğru kabul etmek yerine, biraz daha dikkatli olman ve bilgileri teyit etmen gerekebilir.

Hafta ortasına doğru ise bu kafa karışıklığı yerini daha fazla farkındalığa bırakabilir. Yaratıcılığını gerektiren işlerde parlayabilirsin ancak somut kararları biraz ertelemekte fayda var. Hayal gücünü stratejiyle birleştirdiğinde, seni öne çıkaracak fikirler ortaya çıkabilir. Sezgilerini dinle, ama gerçeklerden kopma.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor. Lakin belirsizlik de beraberinde geliyor... Mesela bekarsan, hayranlık duyduğu bir kişiyi olduğundan farklı görme eğiliminde olabilirsin. Ama eğer ilişkin varsa, açık iletişim büyük önem taşıyor. Net ve açık konuşmalar, yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir. Bu hafta, hem iş hayatında hem de aşk hayatında gerçeklerden kopmadan, sezgilerini dinlemeyi ve bilgileri teyit etmeyi unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…