Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında adeta bir romantizm fırtınası kopuyor. Ancak bu romantizm rüzgarları, belirsizlik bulutlarını da beraberinde getiriyor, bu yüzden dikkatli olmanda fayda var.

Tam da bu noktada eğer bekar bir İkizler burcuysan, gözlerinin içine bakarak konuşan o çekici kişiye hayranlığın, onu olduğundan farklı görmene neden olabilir. Bu yüzden, aşkın büyüsüne kapılmadan önce, onu olduğu gibi görmeye çalışmalısın.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta açık iletişimin önemini bir kez daha anlayacaksın. Sevgilinle aranda net ve açık konuşmalar yapman, yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir. İlişkideki belirsizlikler bu sayede son bulurken, karşılıklı anlayış da artabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…