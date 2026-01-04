Sevgili İkizler, bu hafta biraz karmaşa için hazır ol! Zira Merkür ve Neptün'ün kare pozisyonunun etkisi altında, zihinsel bir sis bulutu içinde olabilirsin. Bu, iş yerindeki bazı konuları tam anlamıyla çözümleyemeyebileceğin anlamına geliyor. İş arkadaşlarınla yapılan toplantılarda, söylenenleri yanlış yorumlama veya fazlasıyla idealize etme eğiliminde olabilirsin. Bu yüzden, duyduğun her şeyi kesin doğru olarak kabul etmek yerine, biraz daha dikkatli olman ve bilgileri doğrulaman gerekebilir.

Haftanın ortasına doğru ise bu karmaşa yerini daha fazla bilince bırakabilir. Yaratıcılığını gerektiren işlerde ışıldayabilirsin ancak somut kararları biraz ertelemekte fayda var. Hayal gücünü stratejiyle birleştirdiğinde, öne çıkaracak fikirlerin ışığını görebilirsin. Bu noktada, sezgilerine kulak ver ama gerçeklerden kopma! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…