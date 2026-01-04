onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 5 Ocak - 11 Ocak İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ocak - 11 Ocak haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta zihinsel enerjin biraz dağınık olabilir. Ancak neyse ki sezgilerin seni doğru yolda yönlendiriyor. Gökyüzünde Merkür ile Neptün arasında oluşan kare açı ise sağlığına dikkat çekiyor ve su tüketimine, nefes egzersizlerine ve meditasyon gibi ruhunu ve bedenini arındırıcı aktivitelere yönelmeni öneriyor.

Ayrıca, bu hafta kemik, diş ve duruşla ilgili konulara daha fazla odaklanman gerekebilir. Bu konular üzerinde farkındalık kazanman, uzun vadede hem beden sağlığını korumanı hem de kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Belki bir diş kontrolüne gitmek, belki de duruşunu düzeltmek için bir egzersiz planı yapmak... Kısacası bu hafta, bedeninle olan ilişkini yeniden düşünme ve ona daha fazla özen gösterme zamanı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

