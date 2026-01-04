Sevgili İkizler, bu hafta zihinsel enerjin biraz dağınık olabilir. Ancak neyse ki sezgilerin seni doğru yolda yönlendiriyor. Gökyüzünde Merkür ile Neptün arasında oluşan kare açı ise sağlığına dikkat çekiyor ve su tüketimine, nefes egzersizlerine ve meditasyon gibi ruhunu ve bedenini arındırıcı aktivitelere yönelmeni öneriyor.

Ayrıca, bu hafta kemik, diş ve duruşla ilgili konulara daha fazla odaklanman gerekebilir. Bu konular üzerinde farkındalık kazanman, uzun vadede hem beden sağlığını korumanı hem de kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Belki bir diş kontrolüne gitmek, belki de duruşunu düzeltmek için bir egzersiz planı yapmak... Kısacası bu hafta, bedeninle olan ilişkini yeniden düşünme ve ona daha fazla özen gösterme zamanı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…