Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında yüzeyde görünenlerin ötesine geçmek ve derinlere dalmak gerekiyor. Aşkın dilinde kelimelerin değil, bakışların hüküm sürdüğü bir gün seni bekliyor. Belki bir bakış, bir sürü mesajdan daha fazla şey anlatıyor. Kim bilir, belki de bir bakış, binlerce kelimenin yerini alıyor.

Bu dönemde aşk hayatında yaşanan bağlar ya daha da derinleşiyor ya da kendiliğinden çözülüyor. Bu süreçte, hislerin ve sezgilerin en büyük rehberin oluyor. İçindeki sesi dinlemeyi ihmal etme, çünkü o senin en doğru yolu bulmanı sağlayacak. Aşkın, tutkunun ve duygusal bağların yoğunlaştığı bu dönemde, kendine ve sevdiklerine zaman ayırmayı ise asla unutma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…