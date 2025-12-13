Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında biraz dikkatli olman gerekebilir. Mars ve Neptün arasında oluşan kare açı, romantik ilişkilerde idealizasyonun getirdiği hayal kırıklığı riskini artırıyor. Partnerine dair belki de gerçekçi olmayan beklentilerin ve onun omuzlarına yüklediğin ağır sorumluluklar olabilir mi? Kendi içine bir bak ve bu durumu değerlendir.

Öte yandan eğer bekarsan, hayatına yüksek statü sahibi biri girebilir. Ancak bu kişiye dair algıların konusunda da dikkatli olman gerekiyor. Bu kişinin sunduğu parlak imaj yerine, onun gerçek özüne odaklanman önemli. Unutma ki her dış görünüş altında farklı bir hikaye yatar ve gerçekçi olmayan beklentiler, sonunda hayal kırıklığına yol açabilir. Duygusal dengeni korumak için hayallerin ve gerçeklerin arasındaki çizgiyi belirginleştirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…