Sevgili İkizler, bugün aşk yaşamında bir tatlı telaş hakim olabilir. Duygusal ifadelerinin gücü ve etkisi bugün daha da artacak. Belki de uzun zamandır beklediğin, hayalini kurduğun o evlilik teklifi bugün kapını çalabilir. Bu romantik anın keyfini çıkar!

Gezegenlerin dansı da senin lehine işliyor. Merkür'ün, Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, hayallerini gerçeğe dönüştürme konusunda sana destek oluyor. Ancak unutma ki her şey gönlünce olsa da, aşkta beklentilerinin gerçekçi olması önemli. Yanlış beklentilere kapılmamak için dikkatli olmalısın. Ne istediğini bilmek ve bunun için harekete geçmek önemli. Aşk hayatında olan kişinin senin için doğru kişi olduğuna emin olmalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…