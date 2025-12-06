Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında bir hızlanma yaşayabilirsin. Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen, beklenmedik ama son derece güçlü bir enerji getiriyor. Bu enerji, belki de hiç beklemediğin bir anda hayatına girecek bir kişi aracılığıyla sana ulaşabilir. Bu kişi, kalbinin hızla atmasına sebep olabilir, belki de ilk görüşte aşkı yaşayabilirsin...

Ancak, bu yabancıya güvenebilir misin? Bu konuda ne düşünüyorsun? Eğer bizden bir tavsiye almak istersen, bugün gökyüzünün çekimine kapılmamanı öneririz. Evet, aşkın büyüsüne kapılmak çoğu zaman kaçınılmazdır. Ancak söz konusu aşk olsa bile, ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini unutmamalısın. Yeni bir aşka yelken açmak için acele etme! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…