Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında bazı sürprizlerle karşılaşabilirsin. Venüs ve Plüton'un uyumlu açısı, beklenmedik bir gelişmeye zemin hazırlayabilir. Kim bilir, belki de bir süredir flört ettiğin kişi birdenbire ortadan kaybolabilir. Belki de mesajlarına geç yanıt vererek senden uzaklaşma eğilimi gösterebilir. Sakın, flörtünle aranda beliren bu iletişim kopukluğunu hafife alma. Zira bu durum, aranızdaki mesafeyi hızla büyütebilir ve onun davranışlarında değişikliklere sebep olabilir.

Tam da bu noktada ise şunu hatırlamanı istiyoruz: Senin üzülmene neden olan herhangi bir durum ya da kişi, hayatında olmayı hak etmiyor demektir. Seni üzen kişilere karşı dikkatli ol ve onları hayatından çıkar. Unutma ki sen değerlisin ve hak ettiğin ilgiyi göstermiyorsa, hayatında yeri yok! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…