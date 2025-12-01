Sevgili İkizler, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak! Venüs ve Plüton arasındaki uyumlu açı, zaten parlak olan zekanı daha da net bir şekilde ortaya çıkaracak. İletişim, medya, eğitim ve pazarlık konularında bugün, bir zirve noktasına ulaşabilirsin. Özellikle de günün ikinci yarısında bir konuşma, toplantı ya da sunum yapman gerekiyorsa, bu eşsiz enerjiyi kullanarak insanları kendine hayran bırakabilirsin.

Bugün sözcüklerin, adeta bir büyücü gibi dinleyicilerini etkisi altına alacak ve onları yönlendirecek. İşte bu da kariyer hayatında etkinliğini artırmanı sağlayacak. İş ortaklıkları, iş anlaşmaları ve yeni bir proje anlaşması için imzaları bugün atmak en iyisi olacak!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Venüs ve Plüton'un bu uyumlu açısı, beklenmedik bir gelişmeye sebep olabilir. Belki de bir flörtün birdenbire ortadan kaybolabilir ya da mesajlarına geç yanıt vererek senden uzaklaşabilir. Bugünün gündemi “ani iletişim kopukluğu” olabilir. Tam da bu nokta araya giren mesafeleri ve değişen davranışları göz ardı etme deriz. Zira, seni üzmeye kimsenin hakkı yok, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…