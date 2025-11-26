Sevgili İkizler, hareketli bir güne hazır mısın? Çünkü bugün senin günün olacak! Kariyerinde yeteneklerinin becerilerinin parıldadığı bir gün seni bekliyor. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, toplantılarında ve sunumlarında adeta bir yıldız gibi parılamana yardımcı olacak. Fikirlerini ciddiye alacak yatırımcılar ile bir araya gelebilirsin!

Özellikle uzun vadeli planlarında sağlam adımlar atmak, kariyerine olumlu bir ivme kazandıracaktır bugün! Belki yeni projelerde liderlik etmek de iyi bir seçenek olabilir ama geçmişte yarım bıraktığın işlere bugünkü bakış açını ve yeteneklerini katmak, profesyonel ağın ile birleştiğinde gerçek bir kazanma hikayesine dönüşebilir. İş birlikleri ve ortaklıklar için de hazır ol, zira birileri seni maddi olarak destekleyerek fikirlerini hayata geçirmek isteyebilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise yeni bir dönem kapıda! Eskiyi tamamen ardında bırakma zamanı... Tabii bunun için önce kendine dürüst olmalı. Bittiğine kendini ikna ettikten ve artık kabullendikten sonra ileriye bakmalı. Yeni tanışmaların çekici ve merak uyandırıcı olacağı bir döneme giriyorsun. Bu süreçte Venüs'ün büyülü etkisiyle, rutinin dışına çıkarak unutulmaz bir aşka yelken açabilirsin. Sıradanlığı bir kenara bırak ve eğlenceli deneyimlere doğru ilerle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…