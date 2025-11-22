Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Jüpiter'in dansı senin için harika bir enerjiye işaret ediyor. Bu kozmik etkileşim, iletişim ve düşünce evrenini genişletiyor. Yaratıcı çözümler bulmak, yeni projeler başlatmak ve sunumlar yapmak için enerjinin tavan yaptığı bir gün seni bekliyor. İş yerinde, fikirlerinin parıldadığını ve uzun süredir bekleyen bir konunun sonunda netleştiğini göreceksin.

Sözlü ve yazılı iletişimdeki başarın, adeta bir yıldız gibi parlayacak. Sıkı dur bu ışık seni dilediğin kadar ön plana çıkaracak. Bu arada belki de yeni bir iş birliği veya anlaşma kapını çalabilir. Özellikle yurt dışı, eğitim veya medya gibi alanlarda fırsatlar adeta sıraya girecek. Haliyle geniş perspektifinle hem kendine hem de ekibine katkı sağlayacaksın. Görünen o ki haftanın yorgunluğu, tatmin edici bir başarı hissiyle yer değiştirmeye hazırlanıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, beklenmedik bir ilgi veya keyifli bir sohbet, gününü renklendirecek. Partnerinle iletişimde esneklik ve anlayış ön planda olacak. Merkür ile Jüpiter arasındaki bu kozmik enerjiden aldığın güç ile aşkta yepyeni bir sayfa da açabilirsin. Romantik bir pazar sabahına, bolca şımartılmaya ve sevgiye hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…