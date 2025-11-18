Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça hareketli bir gün olacak gibi görünüyor! Gökyüzündeki Merkür ile Uranüs karşıtlığı, zihnini adeta durmaksızın çalıştırıyor. Bu arada tabii ki işlerin de bir anda artabilir, telefonun dur durak bilmeden çalabilir ve planların sürekli değişebilir. Ancak tüm bu karmaşanın içinde, öyle bir fikir bulacaksın ki, günün sonunda 'Vay be, ne iyi oldu böyle' diyeceksin. Bugün, fikir üretme yeteneğin, hızlı çözüm bulma kabiliyetin ve iletişim becerinle ön plana çıkıyorsun.

Bu durum, sana beklenmedik bir fırsat sunabilir: Yeni bir görev, acil bir proje devri veya yarım kalmış bir işin tamamlanma süreci… Ne olursa olsun, hızına kimse yetişemiyor. Üstelik bu hareketlilik, uzun vadede konumunu güçlendirecek.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ile Neptün üçgeni, seni daha duyarlı ve sezgisel bir moda taşıyor. Partnerinden beklenmedik bir iltifat alabilir veya duygusal bir yakınlık hissedebilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, bir mesajla, bir tanışmayla veya anlık bir göz temasıyla romantik bir kıvılcım doğabilir yüreğinde! Kalbine düşen her şeyin bir nedeni var, unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…