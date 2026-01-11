Toprak Ağası: Bir Grand Slam’i En Çok Kazanma Rekoru Kıran Rafael Nadal’ı Anlatıyoruz!

Rafael Nadal, kendi zamanında Grand Slam rekorunu kırdı. 21. Grand Slam şampiyonluğa ulaştığı 2022 yılında en çok kazanan unvanını Federer'den alıp rekoru kırdı. Emekli olana kadar erkekler kategorisinde en çok kazanan oyuncu unvanını korumayı başardı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda da Nadal önde!

Tenisi bırakana kadar tüm rekorlar neredeyse Nadal'daydı. Fransa Açık Turnuvası'nı 14 kere kazanan Nadal, burada da rakiplerini geride bıraktı. Fransa'daki turnuvada toplamda kaybettiği maç sayısı sadece 4. Bu da Nadal'ın neden bu kadar büyük bir isim olduğunu kanıtlıyor.

Fiziksel olarak çok dayanıklı biri!

Rafael Nadal, fiziksel olarak çok dayanıklı. Buna tenis oynadığı anlarda şahit oluyoruz zaten. Bu kadar dayanıklı olmasa böyle bir efsane olamazdı. Savunmadan hücuma çok hızlı geçtiği oyunlar onun kazanmasının sırrı diyebiliriz. Özellikle kayarak yaptığı savunmalar izleyenlere seyir zevki yaşatıyordu.