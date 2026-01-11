Toprak Ağası: Bir Grand Slam’i En Çok Kazanma Rekoru Kıran Rafael Nadal’ı Anlatıyoruz!
Tenis tarihinde aklımıza kazınan birçok oyuncu var. Ama onlardan biri var ki rekor üstüne rekor kırdı. 2024 yılında kortlara veda eden efsane isim Rafael Nadal'ı yakından tanıyalım mı?
Nadal'ı Nadal yapan rekorları elbette!
İstatistikler hep onu gösteriyor.
Sakatlıkları olduysa da bunlar onu hiç durdurmadı.
Nadal olimpiyatlarda da efsane olmayı başardı.
19 yaşında başladığı bu serüven 2024 yılında sona erdi!
