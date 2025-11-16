Sevgili İkizler, Pazartesi gününe beklenmedik bir enerji ile adım atıyorsun. Güneş ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, zihnini toparlamana yardımcı oluyor ve seni detaylara takılan biri olmaktan çıkarıp olayları geniş bir perspektiften görmene yardımcı oluyor. İletişim gerektiren işlerde bu durum senin avantajına olacak ve yaratıcı yeteneklerinin öne geçmesini gerektiren projelerinin daha hızlı ilerlemesini sağlayacak.

Zira bu güçlü açı, uzun zamandır aklında olan ve üzerinde çalışmak istediğin bir projeye somut adımlar atmanı da sağlayabilir. Ekip ile yapacağın görüşmelerde liderlik etme ve herkese netlik kazandırma yeteneğin bugün daha da belirginleşebilir. Eğer hafta içinde iş yükünü azaltmak istiyorsan, bugün oluşturacağın strateji bu konuda belirleyici olacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında da zihinsel berraklığın kendini gösteriyor. Flörtlerde konuşmalar daha açık ve kararlı bir hale geliyor. Henüz ilişki başlamadan, ne istediğini dile getirmek huzuru da beraberinde getiriyor. Bu arada eğer bir ilişkin varsa, partnerin ile haftanın planlarını düzenle. Bu sayede ona daha fazla zaman ayırabilir, ilişkinize heyecan katabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…