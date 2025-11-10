Sevgili İkizler, bugün Jüpiter’in Yengeç’teki geri hareketi finansal durumun üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Unutma ki bu dönemde kaçırdığını düşündüğün bir yatırım fırsatı yeniden karşına çıkabilir. Bu fırsat, belki de işinle ilgili bir gelir artışı ihtimalini doğurabilir. Hem Merkür hem Jüpiter'in retro hareketinden etkilendiğin bugün, her şeyden önce detayları kontrol etmek ve ince hesaplar yapmak ise büyük önem taşıyor.

İş hayatına baktığımızda ise, geçmişte yaptığın bir hatayı düzeltme fırsatın olabilir. Belki de bir özür dilemek ya da birini affetmek gerekebilir. Bu durum, profesyonel olduğu kadar duygusal anlamda da seni rahatlatabilir. Diplomatik, dikkatli ve detaycı olmalısın. Bu sayede karşına çıkan fırsatlardan avuç dolusu ganimetle döneceksin, desek yeridir!

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise, 11/11 portalı “yeniden bağlanma” enerjisi ile dolup taşıyor. Eski bir dostundan beklenmedik bir mesaj alabilirsin ve bu sohbet ise hiç beklenmedik bir şekilde flörte dönüşebilir. Bazı aşkların derin aşklara dönüştüğünü gördük, belki sen de buna bir şans verirsin! Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle geçmişi onarmak ve birlikte yeni bir başlangıç yapmak için son derece uygun bir gün. Bu enerjiyi iyi değerlendirmeni öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…