Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Aslan burcundaki ilerleyişi iletişim alanında ışıltını ve enerjini parlatıyor. Bu durum, elbette etrafındakilerin dikkatini çekecektir. Ancak daha da önemlisi iletişim kurmayı arzulayacakları anlamına geliyor. Gün boyunca detaylara dikkat etmek ve yaratıcı zekanı kullanarak fark yaratmak da senin için önemli olacak.

Toplantılarda ya da beyin fırtınası seanslarında, parlak önerilerinle ön plana çıkabilir ve diğerlerinin desteğini kazanabilirsin. İş hayatında bugün, düzenli ve sistemli bir şekilde ilerlemek önemli. Dağınık enerjilerini toparlayıp bir plana dönüştürmekte başarılı olursan, uzun süredir tamamlanmayı bekleyen bir işin sonuçlanmasını sağlayabilirsin. Eğitim, medya veya teknoloji alanlarında yenilikçi bir fikirle adını duyurmanın tam sırası!

Sırada aşk var! Aşk hayatına geldiğimizde ise eğlenceli ama net bir tutum sergiliyorsun. Güneş'in Akrep burcundaki konumu, birinin sana olan ilgisini fark etmeni sağlıyor. Bu ilgi ise yüzünde gülümseme oluşturabilir gibi görünüyor. Ancak daha akılcı ve mantıklı kararlar almayı tercih edeceğin bu dönemde aşka atılman zor olabilir. Bu durum, duygusal bağlardan uzaklaşıp özgürleşmeni ve kararsızlıkların sona ermesini sağlasa da derin tutkuları göz ardı etmene yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…