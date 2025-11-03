Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde Mars ile Uranüs arasında meydana gelen karşıtlık, iş hayatında gizli kalmış bazı dinamikleri gün yüzüne çıkarıyor. Uzun süredir farkında olmadan devam eden bir rekabet, bugün belki de ilk kez apaçık bir şekilde ortaya çıkabilir. Ancak endişelenme, zira keskin zekan sayesinde bu fırtınayı fırsata dönüştürme potansiyelin var.

Bunun yanı sıra, beklenmedik bir iş seyahati planı ya da yeni bir görev haberi de gündeminde yer alabilir. Belki de tüm planlarını altüst edecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Lakin değişimin seni bir adım öne taşıyacağı bir dönemdesin. Tabii bu durumda, içinde bulunduğun rekabette Mars'ın enerjisi seni daha hırslı yapacak, Uranüs ise yenilikçi etkisi cesaretini artırarak fırsatları yakalamanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sıradan olan hiçbir şey seni tatmin etmeyecek gibi görünüyor. Zaten rutin ilişkiler, sıradan buluşmalar seni sıkıyor, değil mi? Şimdi belki de tam da bu sıradanlıktan sıyrılan, sıra dışı biri enerjini tamamen değiştirebilir. Belki de online bir platformda karşılaşacağın biri ya da yol üzerinde yaşanan bir tesadüfle bir yabancıyla yapacağın kısa bir sohbet, kalbinde adeta bir yıldırım etkisi yaratabilir. Ne dersin, bu sürprizlere açık mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…