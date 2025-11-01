Sevgili İkizler, bugün sana biraz göklerden bahsetmek istiyoruz. Kariyerinde, detaylara dikkat etmek ve planlama yapmak bugün senin için önemli olacak. Ay ile Satürn'ün kavuşumu, iş hayatındaki projelerine bir disiplin ve düzen getirecek. İletişimde net ve açık olman, olası yanlış anlaşılmaları önleyecek ve seni diğerlerinin önüne çıkaracak.

Öte yandan Neptün'ün de etkisiyle, yaratıcılığın bugün tam gaz devreye girebilir. Bu enerji ise senin yenilikçi ve özgün fikirler üretmene yardımcı olabilir. Ancak, fikirlerine karşı çıkanların da olabileceğini unutmamalısın. Bu noktada mutlaka diplomatik adımlar atmalı, ani ve fevri çıkışlar yerine sakin adımlarla dengeyi tutturmalısın. Zira, iyi bir fikir için tek yapman gereken doğru zamanda doğru yerde olmak.

Gelelim aşka! Bugün tutkulu bir çekimle dolup taşabilirsin. Haftanın son günün aşka ayırmaktansa kıskançlıklar veya beklenmedik ihtiraslı bakışlara kendini kaptırabilirsin. Aman dikkat bu karşı tarafa dengesiz sinyaller gönderebilir. Bir an arzulandığını bir an ise istenmediğini hissedebilir. Bu yüzden kıskançlık duygusunu da ihtirası da abartmamalı, dengeli ve mantıklı bir şekilde aşka odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…