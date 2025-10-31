Sevgili İkizler, bugün zihnini biraz bulanık hissetmen olası. Çünkü zihninde dönüp dolaşan tüm düşüncelere rağmen, sezgilerinin seni doğru yola yönlendireceğine dair güvencem tam. Tam da bu noktada kariyerinde belirli bir yol arayışında isen bu süreçte iç sesinle mantığının çatıştığını hissedebilirsin. Ancak unutma ki Ay'ın Balık burcundaki etkisi altında olduğun bugünlerde, 'akışta kalmak' en büyük kazancı sağlayacak. Bugün belki de en doğru strateji, fazla plan yapmaktan ziyade, olayların nasıl geliştiğini gözlemlemekten geçiyordur.

Öte yandan yaratıcı işlerle uğraşıyorsan ya da yazı, medya ve iletişim alanlarında çalışıyorsan, bu dönemde duygusal derinliğini artırabilirsin. İşte bu da seni başarıya götürecektir! Tabii bir yandan da kiminle konuştuğuna dikkat etmende fayda var. Zira, yaratıcı fikirlerin ve sezgilerinle rakiplerini ileriye taşıyabilirsin.

Biraz da aşktan konuşalım! Bugünlerde aşk hayatında biraz sisli ama bir o kadar da romantik bir atmosfer hakim olabilir. Mesela, partnerinin ruh halini tam olarak çözmekte zorlanabilirsin. Ancak aranızdaki derin ve sezgisel bağ, bu zorluğu telafi edecektir. İzin ver zaman her şeyin ilacı olsun! Gelelim bekar İkizler burçlarına! Sıkı dur, rüyalarındaki kişi karşına çıkabilir. Bir anda hayatına giren bu yabancı 'ideal' olarak değerlendirdiğin kişiye dönüşürse hızla, temkinli olmayı da unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…