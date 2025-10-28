onedio
29 Ekim 2025, Günlük Burç Yorumu

28.10.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde Merkür ve Neptün arasında oluşan üçgen, yaratıcılık potansiyelini adeta ışıldatıyor. Özellikle sanat, iletişim ya da medya sektöründe çalışıyorsan, bugün fikirlerinle herkesi büyüleyebilirsin. Merkür'ün Yay burcundaki konumu, iş birliklerini ve ortak projeleri öne çıkarıyor. Ancak dikkat et, şimdi dengeleri iyi kurman gerekiyor. Çünkü Merkür ve Uranüs arasındaki karşıtlık, anlaşmalarda son dakika değişikliklerine işaret ediyor. 

Tam da bu yüzden hedeflerine daha disiplinli bir şekilde odaklanmalısın. Uzun vadeli bir planın ilk adımını bugün atarsan, emeklerinin karşılığını almaya başlayabilirsin. İş hayatında istikrarlı duruşunla takdir toplayacak, başarının anahtarını elinde tutacaksın. 

O zaman aşka bakalım! Aşk hayatında ise, Merkür ve Uranüs arasındaki karşıtlık, duygusal sürprizlere işaret ediyor. Bugün, partnerinle arandaki iletişimde küçük bir kıvılcımın büyük bir patlamaya dönüşebileceğini sakın unutma. Öte yandan eğer bekarsan, kalbini ansızın çalan birine karşı şaşkınlık yaşayabilirsin. Ancak bu durumda henüz kim olduğuna emin olmadığın kişiye karşı adımlarını düşünerek atmalısın. Duyguların kadar aklın da seninle olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

