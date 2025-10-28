Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde bir sanat eseri gibi parlayan bir tablo var. Merkür ve Neptün arasında oluşan büyüleyici üçgen, yaratıcılık potansiyelini adeta bir yıldız gibi ışıldatıyor. Eğer sanat, iletişim ya da medya sektörlerinde bir yerdeysen, bugün fikirlerinle etrafındakileri adeta büyüleyeceksin.

Merkür'ün Yay burcundaki konumu ise iş birliklerini ve ortak projeleri adeta bir vitrine çıkarıyor. Ancak dikkatli olman gerekiyor, çünkü bu dönemde dengeleri iyi kurman çok önemli. Merkür ve Uranüs arasındaki karşıtlık, anlaşmalarda son dakika değişikliklerine işaret ediyor. Bu durum, planlarını altüst edebilir, bu yüzden her zaman bir B planının olması faydalı olacaktır.

Ayrıca bu dönemde hedeflerine daha disiplinli bir şekilde odaklanman gerekiyor. Uzun vadeli bir planın ilk adımını bugün atarsan, emeklerinin karşılığını almaya başlayabilirsin. İş hayatında istikrarlı duruşunla takdir toplayacak, başarının anahtarını elinde tutacaksın. Bu süreçte, sabırlı ve disiplinli olmanın meyvelerini toplamaya başlayacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…