Sevgili İkizler, bugün Merkür ve Uranüs arasındaki karşıtlık, adeta bir duygusal hava durumu raporu gibi... Rüzgarlı ve yağmurlu sürprizlere işaret ediyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki iletişim bugün biraz hassas bir hal alabilir. Küçük bir kıvılcımın büyük bir patlamaya dönüşebileceği bir gün. Yani bugün, sözlerini özenle seçmek, anlamlarını düşünerek konuşmak belki de en doğru seçenek olabilir. Unutma ki bazen bir sözcük, bir bakış ya da bir jest bile, beklenmedik bir tartışmayı tetikleyebilir.

Öte yandan, eğer bekarsan, bugün ansın karşına çıkan yabancı kalbini çalabilir. Ancak bu durumda, hemen ayaklarının yerden kesilmesine izin vermek yerine, biraz daha temkinli olmanda fayda var. Henüz kim olduğuna emin olmadığın bir kişiye karşı adımlarını düşünerek atmalısın. Duyguların kadar aklının da seninle olması gerektiğini unutmamalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…