Sevgili İkizler, bugün senin için iletişim konusunda oldukça verimli bir gün olacak gibi görünüyor. Mars ve Jüpiter'in mükemmel bir uyum içinde hareket ettiği bu özel günde, farklılıkların varlığı seni daha da canlandırabilir ve heyecanlandırabilir. Belki uzak bir şehirde, belki başka bir ülkede yaşayan biriyle iletişimin artabilir. Kim bilir, belki de bu uzaktaki kişiyle aranda romantik bir kıvılcım bile doğabilir.

Ancak, burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Güçlü bir İkizler burcu olarak, özgürlüğüne düşkün olmalısın. Ancak bu aşırı özgürlük arzun, mevcut ilişkini tehlikeye atabilir. Bu yüzden, dengeli olmaya çalışmanda fayda var. Özgürlüğünü kısıtlamadan, ilişkini de göz ardı etmemen gerekiyor. Bu aşamada basit yazışmalar, belki de sınırları aşan mesajlaşmalar sana heyecan getirebilir. Ancak unutma ki, bu tür durumlar ilişkine ise mutsuzluk getirir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…