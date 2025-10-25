Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında derinlemesine ve anlamlı konuşmaların ön plana çıktığı bir gün olacak. Sevgilinle ya da gözüne kestirdiğin kişiyle iç dünyanı, düşüncelerini paylaşmanın, ilişkine yeni bir boyut katacağı bir günle karşı karşıyasın.

Görünen o ki Merkür'ün iletişim gücü ve Satürn'ün ciddiyeti, bugün aşk hayatını etkiliyor. İşte tam da bu noktada bekar İkizler burçları, bu enerji altında, belki de beklenmedik bir anda başlayacak ciddi bir sohbetin, romantik bir ilişkinin kapılarını aralayabileceğini aklından çıkarmamalı. Yani, aşkta da fırsatlar kapını çalabilir, beklediğin o özel kişi tam da bu sohbetlerin birinde karşına çıkabilir. Peki, sen hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…