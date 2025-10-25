Sevgili İkizler, bugün haftanın son günü olmasına rağmen, Merkür ile Satürn üçgeninin enerjisiyle dolu olacak. Bu güçlü gezegenlerin uyumu, iletişim becerilerini ve detaylara dikkat etme yeteneğini tavan yaptırıyor. Bu nedenle, bugünü planlar yapmak, yazılar yazmak ya da uzun vadeli projelerine odaklanmak için en ideal gün olarak görebilirsin.

Özellikle iş yaşamında bu enerjiyi kullanmanı öneririz. İş yazışmalarında veya sözleşmelerinde ekstra dikkatli olman, sana büyük avantajlar sağlayabilir. Bu dönemde yeni fikirlerini mantıklı ve sistemli bir şekilde ortaya koyma yeteneğin de gelişmiş olacak. Gökyüzünün sana sunduğu bu enerji, bir yandan da sorumluluklarını yerine getirirken takdir toplamanı sağlayacaktır. Bu disiplinli tutumun, seni hem iş yaşamında hem de kişisel hayatında bir adım öne çıkarabilir.

Gelelim aşka! Söz konusu aşk olduğunda, bugün derin ve anlamlı iletişimlerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Sevgilinle veya hoşlandığın kişiyle düşüncelerini paylaşmanın, ilişkine güven katacağı bir güne başlıyoruz. Merkür ve Satürn enerjisi altındaki bekar İkizler burçları ise ciddi bir sohbetin romantik potansiyeli açığa çıkarabileceğini unutmamalı. Yani, aşkta da fırsatlar seni bekliyor! Peki sen neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…