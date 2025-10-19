Sevgili İkizler, bu haftaya, zihnini harekete geçiren Merkür ile Mars kavuşumuyla başlıyorsun. Bu kavuşum, burcunda gerçekleşiyor ve bu durum, düşüncelerinin kristal berraklığında olacağı anlamına geliyor. Bu durumda enerjin tavan yapacak ve kelimelerinin gücü, her zamankinden daha etkileyici olacak. Artık düşünme ve plan yapma dönemi geride kaldı, şimdi harekete geçme zamanı!

Özellikle iş hayatında bu enerjiyi hissedeceksin. İş ortamında sözlerinle etkileyici bir liderlik sergileyebilir, yön verme yeteneğini gösterebilirsin. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak, fark yaratmak istiyorsan, bugün atacağın adımlar kalıcı ve etkili sonuçlar doğurabilir. Ancak unutma ki cesur kararlar almak seni hedeflerine daha da yaklaştıracaktır. Ancak bu süreçte gereksiz tartışmalardan kaçınman önemli, zira bu kavuşum dilini biraz daha keskinleştirebilir.

Biraz da aşk konuşalım! Aşk hayatına gelirsek, bugün adeta bir mıknatıs gibi çekici olacaksın. Haliyle flörtlerde kıvılcımların da hızla alevlendiğini görebilirsin... Aman dikkat bu durum senin de aşka hızla kapılmanı sağlayabilir. Yanlış kişiye kapılmadan önce iyi düşün, bu kişi seni sahiden hak ediyor mu? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…