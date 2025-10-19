onedio
20 Ekim Pazartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu
20 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gökyüzündeki enerjilerin etkisi altında, bugünlerde biraz daha hızlı hareket ediyor olabilirsin. Merkür ve Mars'ın kavuşumu, metabolizmanı hızlandırıyor ve enerjini yükseltiyor. Ancak bu durum, iştahının artmasına da neden olabilir.

Bir yandan enerji dolu hissederken, bir yandan da sürekli bir şeyler yeme isteğiyle karşı karşıya kalabilirsin. İşte böyle anlarda bir an durup kendini dinlemen gerekiyor. Tatlı krizlerine karşı koymanın en iyi yolu, enerjini başka bir yere yönlendirmektir. Müzik dinlemek ya da küçük yürüyüşlere çıkmak, bu enerjiyi dengelemek için harika bir yol olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

