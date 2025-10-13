Sevgili İkizler, bugün Venüs'ün Terazi burcundaki konumu, hayatın en basit hareketlerini bile adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. Hatta öyle ki, bugün nefes alıp vermek bile bir sanat eseri gibi hissettirebilir.

Bugün, bedensel hareketlerinin ritmi ve zihinsel hızın arasında bir denge kurmanın önemi büyük. Belki de bir süredir ertelediğin bir sağlık kontrolünü yapma veya fiziksel rutininde bir değişiklik yapma motivasyonunu bulabilirsin. Belki de daha fazla egzersiz yapmayı düşünüyorsun veya diyetini değiştirmeyi planlıyorsun. İşte bugün, bu tür değişiklikler için mükemmel bir gün olabilir.

Öte yandan eğer gün boyunca ekran başında çok vakit geçiriyorsan, gözlerini dinlendirmeyi de unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…