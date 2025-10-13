Sevgili İkizler, bugün aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs, zarif ve dengeli Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, aşk hayatında bir hareketlilik yaratırken, duygusal dünyanda da biraz karmaşa yaşanabileceğini işaret ediyor. Zira Venüs'ün bu etkisi, yüzeyde kalan, anlamsız flörtlerden ziyade, daha derin ve anlamlı ilişkilere yönelmeni sağlıyor.

Bu dönemde, duygusal düzeyde daha derin bir bağlantı kurabileceğin biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Belki de hayatının aşkıyla tanışma fırsatı yakalayabilirsin. Bu nedenle, Venüs'ün sana sunduğu bu fırsatları değerlendirebilmek için gözlerini ve kalbini açık tutmanlısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…