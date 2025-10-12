Sevgili İkizler, bugün telefonların susmayacağı bir gün olabilir. Partnerinle aranda ufak tefek fikir çatışmaları yaşanabileceğini söylemeliyiz. Ancak endişelenme, çünkü samimiyetini ve açık yürekliliğini konuşturduğunda, bu minik sorunları kolayca aşabileceksin.

Öte yandan eğer henüz kalbinde boş yer varsa, sosyal çevrenden beklenmedik bir tanışma, Pazartesi gününü renklendirebilir. Belki de yeni bir aşka yelken açmanın zamanı gelmiştir, kim bilir? Bu nedenle, yeni haftaya zihninin kapılarını sonuna kadar açarak başlamanı öneriyoruz.

Unutmayın, hayat her zaman sürprizlerle doludur ve belki de en güzeli henüz seni bekliyordur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…