Sevgili İkizler, bugün kariyer hayatına dair önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Güneş ile Plüton karesi, özellikle iletişim ve eğitim alanlarında seni güç oyunlarına karşı tetikliyor. İşte tam da bu noktada fikirlerinin ve stratejilerinin etkisi bugün çok daha belirgin hale gelebilir. Hatta küçük bir konuşmanın bile büyük bir etki bırakabileceğini bilmelisin. Ancak dikkatli olman gereken bir nokta var; manipülasyonlara karşı tetikte ol, çünkü bu astrolojik etki altında bazı insanlar enerjini test etmek isteyebilir.

İş hayatında hedeflerine ulaşmak söz konusu olduğunda ise içsel bir sorgulama seni bekliyor. 'Ben gerçekten ne istiyorum?' sorusu zihninde yer edinecek. Bu sorgulama süreci, uzun vadede sana rehberlik de edecek. Böylece belki de içinde bulunduğun güç savaşlarından, iş dünyasının rekabetinden sıyrılmanın bir yolunu bulacaksın. Ne dersin, sonunda işini dijitale taşıyıp oyuna bireysel olarak mı dahil olacaksın?

Bakalım aşk hayatında neler olacak? Öncelikle bilmelisin ki Plüton’un büyüsü seni derin bir tutkuya sürüklüyor... Partnerinle aranda hiç beklemediğin bir yakınlık ortaya çıkabilir. Sıradan öpücüklerin yetmeyeceği, ruhsal ve fiziksel bir bağ arayacağın anlar yaşanabilir. Tabii eğer bekarsan, karşına çıkan kişi adeta ruhunu okuyabilir. Yani kalbin boşsa bu aralar aşk hayatında hem çekici hem de biraz tehlikeli bir enerji söz konusu. Sanki seni tanıyormuş gibi hissettiğin kişiye karşı savunmasız kalabilirsin, söz konusu aşk da olsa dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…