Sevgili İkizler, bugün önünü görmekte zorlanabilirsin. Zira, Neptün'ün Balık burcundaki etkisiyle birlikte, kariyer hayatına adeta bir sis perdesi çekiliyor. Belirsizlikleri ön plana çıkaran bu enerji ile iş yerinde kararlar almak ise zorlaşabilir. Çünkü her durumun arkasında farklı niyetler olduğunu hissedebilir ve adım atmak istemeyebilirsin. İşte bu noktada sezgisel liderlik yeteneğine güvenmelisin. Bu enerjiyi stratejik bir şekilde kullanmayı öğrenmeli, özellikle de yeni bir proje üzerinde çalışıyorsan biraz da iç sesini dinlemeyi denemelisin.

Bir yandan da iç sesinin seni farklı bir yöne çağırdığını hissedebilirsin. Mantığın bu çağrıya dirense de kalbin 'Artık başka bir şey istiyorum' diyorsa, iş hayatına biraz renk katabilirsin. Belki yeni yatırımlar, ansızın bir iş ya da sektör değişimi sana güç verebilir. Bugün zor da olsa, olduğun kalıptan çıkma zamanı!

Sırada aşk var! Bugün her şey değişebilir... Neptün duygusal duvarlarını eritiyor. Sevdiğin kişiyle arandaki sınırların yumuşadığını hissedeceksin ve duyguların daha da derinleşecek. Eğer bir süredir aranızda soğuk rüzgarlar esiyorsa, tek bir bakışın bile bu soğukluğu eriteceğini göreceksin. Tabii eğer bekarsan, aşk, rüyalarla gerçeklik arasında gizlenmiş bir sürpriz gibi karşılarına çıkabilir. Biri senin kelimelerle ifade edemediğin duygularını dahi anlıyor olabilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…