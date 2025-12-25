onedio
Bankalar Müşterilerine Uyarı Mesajları Göndermeye Başladı

Bankalar Müşterilerine Uyarı Mesajları Göndermeye Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
25.12.2025 - 16:28

Sosyal medyada pek çok kullanıcının bugün telefonlarına gelen bir SMS dikkat çekti. Gelen uyarı mesajlarının paylaşılmasıyla bu mesajın pek çok farklı banka tarafından gönderildiği fark edildi. Gelen SMS'ler sosyal medyada merak uyandırdı. Uyarı mesajlarının konusu yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri üzerineydi.

Gelen mesaj şu şekilde;

Gelen mesaj şu şekilde;

Değerli müşterimiz, hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullandırılması; yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesine ve hukuki sonuçlara sebep olabilir. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
