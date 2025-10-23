Sevgili İkizler, bugün kariyer hayatında bir dizi önemli farkındalık kapını çalabilirsin. Güneş ile Plüton'un gökyüzünde oluşturduğu kare açı, özellikle iletişim ve eğitim konularında seni bir dizi güç oyunlarına karşı hazırlıklı olmaya davet ediyor. İşte tam bu noktada, bugün fikirlerinin ve stratejilerinin etkisi çok daha belirgin bir şekilde sahneye çıkabilir. Hatta belki de en küçük bir konuşmanın bile büyük bir etki yaratabileceğini göz önünde bulundurmalısın. Ancak burada dikkat etmen gereken bir husus var; manipülasyonlar! Çünkü bu astrolojik etkileşim altında bazı kişiler enerjini sınamak için fırsat kolluyor olabilir.

Kariyer hedeflerine ulaşma konusunda ise, içsel bir sorgulama süreci seni bekliyor. 'Ben aslında ne istiyorum?' sorusu zihninde yer edinecek ve belki de uzun zamandır cevap aradığın bazı sorulara ışık tutacak. Bu süreç, ilerleyen zamanlarda sana rehberlik etme potansiyeline sahip. Belki de bu sayede, içinde bulunduğun güç savaşlarından, iş dünyasının karmaşasından ve rekabetinden bir çıkış yolu bulabilirsin. Kim bilir, belki de sonunda işini dijital platforma taşıyıp bu büyük oyunun içerisine bireysel bir oyuncu olarak girebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…