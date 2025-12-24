Airfryer'da Sucuklu Yumurta Lavaş Rulo, Soslu Sebzeli Mini Börek ve Bal Kabaklı Tavuk Sote Nasıl Yapılır?

Sucuklu Yumurta Lavaş Rulo
Malzemeler:
1 adet lavaş
2 adet yumurtadan omlet
Sucuk dilimleri
1 avuç kıyılmış maydanoz
Sıvı yağ
Yapılışı:
1. Lavaşı tezgaha alın. Üzerine benzer boylarda hazırladınız omleti ekleyin.
2. Sucuk dilimleri ve maydanozu serpiştirdikten sonra rulo haline getirin. 3 parmak kalınlığında kesin ve dağılmaması için kürdanla sabitletin.
3. Hazneye yerleştirip üzerlerine sıvı yağ sürün. 180 derecede 10 dakika pişirin. Piştikten sonra kürdanları çıkarıp servis edin.
Soslu Sebzeli Mini Börek
Malzemeler:
1 adet taze yufka (üçgen kesilmiş)
Soya sosuyla kavrulmuş sebzeler (havuç, lahana, taze soğan)
Üzeri İçin:
Yapılışı:
1. Havuç ve lahanayı zeytinyağı ve soya sosuyla beraber soteleyin, son olarak taze soğan ekleyip karıştırın.
2. Üçgen taze yufkaların geniş kısmına sotelenmiş sebzelerden ekleyip kalem böreği şeklinde sarın. Uçlarını ıslatıp kapatın.
3. Hazneye yerleştirip sprey yağ sıkın ve 180 derecede 15 dakika pişirin. Dilediğiniz sosla servis edin.
Bal Kabaklı Tavuk Sote
Malzemeler:
400 gram kemiksiz tavuk kalça (doğranmış)
250 gram balkabağı (küp doğranmış)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)
2 diş sarımsak (doğranmış)
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı:
1. Güveç haznesine tüm malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın.
2. 190 derecede, ara ara karıştırarak tavuklar pişip balkabakları yumuşayana kadar 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
