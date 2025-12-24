onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Sucuklu Yumurta Lavaş Rulo, Soslu Sebzeli Mini Börek ve Bal Kabaklı Tavuk Sote Nasıl Yapılır?

etiket Airfryer'da Sucuklu Yumurta Lavaş Rulo, Soslu Sebzeli Mini Börek ve Bal Kabaklı Tavuk Sote Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 20:47

Hem doyurucu hem de sofraya keyif getiren bir menü arıyorsan, doğru yerdesin. Bu tarifi hemmmen denemek istiyorsan seni içeriğe alalım! 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sucuklu Yumurta Lavaş Rulo, Soslu Sebzeli Mini Börek ve Bal Kabaklı Tavuk Sote Nasıl Yapılır?

Sucuklu Yumurta Lavaş Rulo, Soslu Sebzeli Mini Börek ve Bal Kabaklı Tavuk Sote Nasıl Yapılır?

Sucuklu Yumurta Lavaş Rulo

Malzemeler:

  • 1 adet lavaş

  • 2 adet yumurtadan omlet

  • Sucuk dilimleri 

  • 1 avuç kıyılmış maydanoz

  • Sıvı yağ

Yapılışı:

1. Lavaşı tezgaha alın. Üzerine benzer boylarda hazırladınız omleti ekleyin. 

2. Sucuk dilimleri ve maydanozu serpiştirdikten sonra rulo haline getirin. 3 parmak kalınlığında kesin ve dağılmaması için kürdanla sabitletin.

3. Hazneye yerleştirip üzerlerine sıvı yağ sürün. 180 derecede 10 dakika pişirin. Piştikten sonra kürdanları çıkarıp servis edin.

Soslu Sebzeli Mini Börek

Malzemeler:

  • 1 adet taze yufka (üçgen kesilmiş)

  • Soya sosuyla kavrulmuş sebzeler (havuç, lahana, taze soğan) 

Üzeri İçin:

  • Sprey yağ 

Yapılışı:

1. Havuç ve lahanayı zeytinyağı ve soya sosuyla beraber soteleyin, son olarak taze soğan ekleyip karıştırın.

2. Üçgen taze yufkaların geniş kısmına sotelenmiş sebzelerden ekleyip kalem böreği şeklinde sarın. Uçlarını ıslatıp kapatın.

3. Hazneye yerleştirip sprey yağ sıkın ve 180 derecede 15 dakika pişirin. Dilediğiniz sosla servis edin. 

Bal Kabaklı Tavuk Sote

Malzemeler:

  • 400 gram kemiksiz tavuk kalça (doğranmış) 

  • 250 gram balkabağı (küp doğranmış)

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (doğranmış)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

1. Güveç haznesine tüm malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın.

2. 190 derecede, ara ara karıştırarak tavuklar pişip balkabakları yumuşayana kadar 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın