28 Ekim Salı İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

27.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kendini biraz hızlı hissediyor olabilirsin. Zihninin hızına bedeninin yetişmekte zorlandığı bir gün olabilir bu. Belki de çevrendeki her şeyi takip etmekte zorlanıyor, odaklanma konusunda sıkıntılar yaşıyorsun. Üstelik bu durum geçici bir baş karışıklığına da neden olabilir.

Peki, bu durumda ne yapmalı? İşte sana küçük bir ipucu: Nefesini fark et ve konuşurken bu farkındalığı koru. Bu, kelimelerini ve duygularını hizaya getirirken sana yardımcı olabilir. Bir de bugün belki de farkında olmadan küçük tikler, diş sıkma veya dudak ısırma gibi reflekslerin artabilir. Biliyoruz, bu tür alışkanlıklar can sıkıcı olabilir. Ancak unutma ki bu tür durumları fark etmek bile aslında iyileşmenin ilk adımıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

