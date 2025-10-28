Sevgili İkizler, bugün gezegenler arasında biraz hareketlilik var ve bu da senin enerjini etkileyebilir. Gökyüzünde, iletişim gezegeni Merkür ile yenilikçi Uranüs arasında bir açı oluşuyor. Bu, beklenmedik bir durum ve bu durum sinir sistemini biraz dalgalandırabilir.

Düşünce hızının arttığını hissedebilirsin, adeta bir bilgisayar gibi hızlı işlem yapabilirsin. Ancak, bedeninin bu hıza yetişmekte zorlandığını hissedebilirsin. Bu durumda, kafein alımını azaltmayı düşünebilirsin. Biraz daha fazla su içmek ve sakinleştirici bitki çayları tüketmek de iyi bir seçenek olabilir.

Unutma ki gezegenlerin hareketleri sadece enerjimizi etkiler, bizim kontrolümüz dışında olan bu durumları yönetmenin yolu ise bu enerjileri doğru bir şekilde yönlendirmektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…