29 Ekim Çarşamba İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
29 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

28.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gezegenler arasında biraz hareketlilik var ve bu da senin enerjini etkileyebilir. Gökyüzünde, iletişim gezegeni Merkür ile yenilikçi Uranüs arasında bir açı oluşuyor. Bu, beklenmedik bir durum ve bu durum sinir sistemini biraz dalgalandırabilir.

Düşünce hızının arttığını hissedebilirsin, adeta bir bilgisayar gibi hızlı işlem yapabilirsin. Ancak, bedeninin bu hıza yetişmekte zorlandığını hissedebilirsin. Bu durumda, kafein alımını azaltmayı düşünebilirsin. Biraz daha fazla su içmek ve sakinleştirici bitki çayları tüketmek de iyi bir seçenek olabilir.

Unutma ki gezegenlerin hareketleri sadece enerjimizi etkiler, bizim kontrolümüz dışında olan bu durumları yönetmenin yolu ise bu enerjileri doğru bir şekilde yönlendirmektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
