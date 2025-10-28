onedio
29 Ekim Çarşamba Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
29 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde ilginç bir hareketlilik var. Gizemli ve güçlü Plüton, Güneş'le oldukça derin bir etkileşim içerisinde. Bu etkileşim, seni içsel bir dönüşüm sürecine doğru sürüklüyor. Bilinçaltındaki ruhsal baskılar, bedenine yansıyabilir. Özellikle omuz ve sırt bölgesinde ağrılar hissedebilirsin. Bu durum, ruhunun bedenine olan bağlantısının bir göstergesi olabilir. Bu nedenle, bugün kendine biraz daha fazla özen göstermeli ve bu bölgelere özel bir bakım uygulamalısın. 

Biraz hafif meditasyon yapmayı düşün. Belki bir yoga matın varsa, birkaç esneme hareketi yapabilirsin. Ya da belki ılık bir banyo yaparak tüm kaslarını gevşetebilirsin. Bu, hem bedenini rahatlatacak hem de ruhunu dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

