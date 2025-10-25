onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ekim Pazar Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
26 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
25.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ekim Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedeninin düzen ve disiplin arzusuyla dolup taşıyor. Gökyüzünde oluşan Merkür ile Satürn üçgeni, kas ve iskelet sistemin için ekstra bir destek sağlıyor. Kendini nasıl daha güçlü hissedebilirsin, diye mi düşünüyorsun? Cevap basit: hafif direnç hareketleri ve esneme egzersizleri. Belki de bugün spor salonuna gitmek yerine evde birkaç egzersiz yapmanın da tam zamanıdır.

Pazar gününün huzurlu ve sakin temposu, meditasyon ve nefes çalışmaları için mükemmel bir ortam sunuyor. Kendini daha iyi hissetmek, zihnini arındırmak ve enerjini yükseltmek için bu fırsatı kaçırma. Meditasyonun sakinleştirici etkisi ve nefes çalışmalarının enerji verici etkisi ile gününü daha verimli ve keyifli hale getirebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
