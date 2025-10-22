onedio
23 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
22.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Güneş'in Akrep burcuna geçişiyle birlikte bedenin sana bazı ipuçları veriyor. 'Yavaşla ve derinleş' mesajını alıyorsan, bu tamamen normal. Ateş enerjinin yüksek olduğu bu dönemde, kas spazmları veya ani enerji düşüşleri yaşaman olası. Ancak endişelenme, bu durum geçici.

Bu dönemde, hızlı hareket etmekten çok, içe dönme ve kendini dinleme zamanı. Nefes egzersizlerine yönelmek, bu süreci daha rahat atlatmana yardımcı olabilir. Ayrıca su elementini çağıran banyo ritüelleri de sana iyi gelebilir. Biraz kendine zaman ayırıp bu ritüellerle bedenini ve ruhunu rahatlatmayı dene! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

