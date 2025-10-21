onedio
22 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Neptün'ün Balık burcunda gerçekleştirdiği hareket seni de etkisi altına alıyor. Be hareket, bedensel enerjini beklenmedik bir şekilde değiştirebilir. Özellikle kaslarında ve eklem bölgelerinde hafif bir yorgunluk hissi söz konusu olabilir. Ancak bu durum, seni hareketsiz bırakmak yerine, daha ritmik ve meditasyon tarzı egzersizlere yönlendirebilir. Belki de bugün yoga matını alıp bir yoga dersine katılmak, enerjini yeniden toparlamana yardımcı olabilir.

Bugün nefesin ve hareketlerin senin en büyük şifa aracın olacak. Hızlı bir koşu yerine, esnek ve akıcı hareketlerle enerjini depolamayı dene. Bir nevi bedenini ve ruhunu yeniden şarj etme fırsatı yakalayabilirsin. Bu süreçte, kendini daha hafif, daha enerjik ve daha dengeli hissetmen mümkün olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
