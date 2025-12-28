Sevgili İkizler, yılın sonuna geldiğimiz bugünlerde maddi konuların üzerinde daha çok durmaya başladığını fark ediyor musun? Bu hafta da Merkür ile Satürn karesinin etkisiyle, gelir-gider dengene odaklanarak geçebilir. Peki, bazı harcamaların ya da risklerin artık sürdürülemez hale gelmiş olabilir mi? İşte bu farkındalık seni biraz tedirgin etse de sonunda maddi anlamda rahata kavuşmanın bir yolunu bulabilirsin.

Zira haftanın ortasına geldiğimizde, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, finansal planlarında daha stratejik bir yaklaşım sergilemeye başlıyorsun. Belki de bir kredi çekme, yatırım yapma ya da ortaklık kurma gibi konular hakkında önemli bir konuşma yapmanın zamanı geldi. Yeni yıla girerken, paranı daha bilinçli bir şekilde yönetmeye karar vermek, uzun vadede sana büyük bir rahatlama ve kazanç sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, güven ve değer temalarını ön plana çıkarıyor. İşte tam da bu noktada, romantik ilişkinde kendini yeterince değerli hissedip hissetmediğini sorgulamaya başlayabilirsin. Bu Dolunay, duygusal olarak seni beslemeyen bağları fark etmeni sağlıyor. Yeni yılda, kalbini gerçekten güvende hissettiren ilişkilere yer açmak, belki de en iyi yeni yıl kararı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…