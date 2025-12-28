onedio
29 Aralık - 4 Ocak İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

28.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 29 Aralık - 4 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Aralık - 4 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yılın sonuna geldiğimiz bugünlerde maddi konuların üzerinde daha çok durmaya başladığını fark ediyor musun? Bu hafta da Merkür ile Satürn karesinin etkisiyle, gelir-gider dengene odaklanarak geçebilir. Peki, bazı harcamaların ya da risklerin artık sürdürülemez hale gelmiş olabilir mi? İşte bu farkındalık seni biraz tedirgin etse de sonunda maddi anlamda rahata kavuşmanın bir yolunu bulabilirsin. 

Zira haftanın ortasına geldiğimizde, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, finansal planlarında daha stratejik bir yaklaşım sergilemeye başlıyorsun. Belki de bir kredi çekme, yatırım yapma ya da ortaklık kurma gibi konular hakkında önemli bir konuşma yapmanın zamanı geldi. Yeni yıla girerken, paranı daha bilinçli bir şekilde yönetmeye karar vermek, uzun vadede sana büyük bir rahatlama ve kazanç sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, güven ve değer temalarını ön plana çıkarıyor. İşte tam da bu noktada, romantik ilişkinde kendini yeterince değerli hissedip hissetmediğini sorgulamaya başlayabilirsin. Bu Dolunay, duygusal olarak seni beslemeyen bağları fark etmeni sağlıyor. Yeni yılda, kalbini gerçekten güvende hissettiren ilişkilere yer açmak, belki de en iyi yeni yıl kararı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

