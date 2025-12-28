onedio
29 Aralık - 4 Ocak İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için hem zihinsel hem de bedensel anlamda bir rahatlama dönemi olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki Merkür ile Satürn karesi, seni yoran ve enerjini tüketen alışkanlıklarını fark etmen için sana bir fırsat sunuyor. Bu, belki de uzun zamandır sürdürdüğün ve seni yıpratan bir alışkanlığını geride bırakma şansın olabilir.

Öte yandan bu aralar, uyku ve beslenme düzeninde yapacağın küçük bir değişiklik, belki de beklediğinden çok daha büyük bir fark yaratabilir hayatında. Artık daha enerjik hissetmeni sağlayacak bir beslenme düzenine geçmek ya da daha kaliteli bir uyku düzeni oluşturmak, senin için yeni yılda büyük bir değişim olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

