Sevgili İkizler, bu hafta senin için hem zihinsel hem de bedensel anlamda bir rahatlama dönemi olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki Merkür ile Satürn karesi, seni yoran ve enerjini tüketen alışkanlıklarını fark etmen için sana bir fırsat sunuyor. Bu, belki de uzun zamandır sürdürdüğün ve seni yıpratan bir alışkanlığını geride bırakma şansın olabilir.

Öte yandan bu aralar, uyku ve beslenme düzeninde yapacağın küçük bir değişiklik, belki de beklediğinden çok daha büyük bir fark yaratabilir hayatında. Artık daha enerjik hissetmeni sağlayacak bir beslenme düzenine geçmek ya da daha kaliteli bir uyku düzeni oluşturmak, senin için yeni yılda büyük bir değişim olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…