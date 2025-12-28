onedio
29 Aralık - 4 Ocak İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Aralık - 4 Ocak haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yılın sonu geldi çattı ve senin maddi konulara daha fazla kafa yormaya başladığını hissediyoruz. Bu hafta Merkür ile Satürn'ün kozmik dansı, seni gelir ve giderlerin arasındaki dengenin üzerine düşünmeye itiyor. Belki bazı harcamaların ya da risklerin artık sürdürülemez bir hale geldiğini fark ediyorsun. Bu durum seni biraz huzursuz etse de, sonunda maddi anlamda rahatlamak için bir çıkış yolu bulabileceğin bir farkındalık yaratıyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, finansal planlarında daha stratejik bir yaklaşım sergilemeye başlıyorsun. Belki de bir kredi çekme, yatırım yapma ya da bir ortaklık kurma gibi konular hakkında önemli bir konuşma yapmanın zamanı gelmiştir. Bu yüzden yeni yılda en önemli hedefin, maddi durumunu daha sağlam bir temele oturtmak olmalı. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

