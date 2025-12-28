Sevgili İkizler, yılın sonu geldi çattı ve senin maddi konulara daha fazla kafa yormaya başladığını hissediyoruz. Bu hafta Merkür ile Satürn'ün kozmik dansı, seni gelir ve giderlerin arasındaki dengenin üzerine düşünmeye itiyor. Belki bazı harcamaların ya da risklerin artık sürdürülemez bir hale geldiğini fark ediyorsun. Bu durum seni biraz huzursuz etse de, sonunda maddi anlamda rahatlamak için bir çıkış yolu bulabileceğin bir farkındalık yaratıyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, finansal planlarında daha stratejik bir yaklaşım sergilemeye başlıyorsun. Belki de bir kredi çekme, yatırım yapma ya da bir ortaklık kurma gibi konular hakkında önemli bir konuşma yapmanın zamanı gelmiştir. Bu yüzden yeni yılda en önemli hedefin, maddi durumunu daha sağlam bir temele oturtmak olmalı. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…